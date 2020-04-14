Коноплянка та Зінченко крупно обіграли Польщу у FIFA20: відео матчу

Збірна України зіграла проти збірної Польщі в відеогру FIFA 20. Українську команду представляли Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, а за Польщу грали Матеуш Кліх і Мацей Рибус.

Коноплянка – Кліх 5:2

Голи: Коноплянка 34, Степаненко 38, Марлос 44, Марлос 48, Маліновський 58 – Левандовскі 74, 77

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Перший матч проходив між Коноплянкою і Кліхом. Результат було зроблено у першому таймі, коли віртуальна збірна України провела три сухі м'ячі. Після перерви Коно забив ще двічі, а потім трішки розслабився – суперник відзначився два рази поспіль. 5:2 – красива перемога в першій грі.

Зінченко – Рибус 3:4

Голи: Марлос 23, Маліновський 59, Шевченко 72 – Левандовскі 6, 26, Зелінскі 20, 57

У другому поєдинку Зінченко зіграв з Рибусом. Зінченко розпочав із двох пропущених голів проти захисника московського Локомотива Мацея Рибуса. Згодом "синьо-жовті" відквитали один м'яч, але поляки миттєво відповіли – 1:3 після стартових 45-ти хвилин. У другій половині гри Зіна зіграв краще, поступившись з прийнятним для нас рахунком 3:4.

Таким чином, за сумою двох зустрічей Україна здобула перемогу з рахунком 8:6. Відеозапис матчів опублікував канал УАФ в YouTube.

Україна – Польща відеоогляд матчу FIFA20

У березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках протистоянні Україна – Франція.

Також Зінченко поступився в півфіналі міжнародного турніру з FIFA 20. Олександр програв португальському нападнику "Вулверхемптона" Діогу Жоте (2:4).

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