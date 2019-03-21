Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка покепкував зі свого партнера по команді, футболіста "Генка" Руслана Маліновського на зборах національної команди.

Відповідне відео Євген Коноплянка опублікував у власному Instagram.

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Коноплянка зняв відео, на якому Маліновський підійшов до крана незвичайної форми в надії вимити руки. Але змішувач відмовлявся працювати, що викликало сміх у партнерів по збірній. Сам Руслан з гумором сприйняв ситуацію та теж посміявся із себе.

Збірна України наразі перебуває в Португалії, де готується до стартового матчу відбору на Євро-2020 проти чинних чемпіонів Європи. Матч Португалія – Україна розпочнеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

Спорт 24 писав, що Мораес отримав український паспорт, відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Вже у вівторок, 19 березня, Мораес отримав дебютний виклик у збірну України й прибув у розташування команди.

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Теги: Футбол Євген Коноплянка Руслан Маліновський Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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