Коноплянка може більше не зіграти за "Шальке" – відомі терміни відновлення гравця після травми

Півзахисник німецького футбольного клубу "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка вибув із гри через травму.

Спорт 24 писав, що півзахисник Євген Коноплянка не зумів закінчити тренування "Шальке". Гравець покинув тренувальне поле, накульгуючи. Цілком ймовірно, що він травмував привідний м'яз.

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На відновлення українцю знадобляться 2-3 тижні. Про це журналіст Bild Марк Зікманн повідомив у своєму Twitter.

Всього в поточному сезоні українець провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 1 асист за німецьку команду. "Шальке" до кінця сезону проведе ще 4 матчі – 27 квітня, 5, 11 і 18 травня.

Команда українського півзахисника досі не гарантувала собі збереження прописки в еліті. За 4 тури до кінця першості "Шальке" на 6 очок випереджає зону перехідних матчів, у якій наразі перебуває якраз "Штутгарт" (21 пункт).

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