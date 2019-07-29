Коноплянка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії

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Євген Коноплянка має пропозицію від "Краснодара"
Євген Коноплянка має пропозицію від "Краснодара" / УАФ

У півзахисника "Шальке" та збірної України Євгена Коноплянки є серйозна пропозиція від російського "Краснодару".

Інсайдерську інформацію про запрошення Євгена Коноплянки в "Краснодар" оприлюднив Артем Мілевський.

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За моєю інформацією, у Жені є конкретна пропозиція від російського Краснодару. Але він звісно туди не перейде. Коноплянка дорожить кар'єрою у збірній Україні,
– сказав Мілевський в інтерв'ю Youtube-каналу "КраСава".

Наразі актуальним залишається питання, де ж Коноплянка продовжить кар'єру. У німецькому клубі не приховують, що планують продати Євгена.

Претендентами на 29-річного Коноплянку називають турецькі клуби. За інформацією ЗМІ, Євген може перейти в стамбульський "Фенербахче". Спортивний директор турків Дамьєн Комоллі начебто вже літав до Німеччини домовлятися про перехід.

Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер взяв участь у 21 матчі команди у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії Євген Коноплянка
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