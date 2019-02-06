Коноплянка може зіграти проти Зінченка у Лізі чемпіонів

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Український футболіст Євген Коноплянка потрапив в заявку німецького клубу "Шальке" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

29-річний Коноплянка значиться як півзахисник і зможе допомогти гельзенкірхенцям в єврокубкових матчах.

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У поточному сезоні Євген зіграв за "Шальке" в 10 матчах, в яких відзначився 1 голом і 1 асистом.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецький клуб протистоятиме грізному "Манчестер Сіті", за який виступає інший українець Олександр Зінченко. Сашко теж зможе взяти участь у цій битві. Матчі відбудуться 20 лютого і 12 березня.

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Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Олександр Зінченко Шальке Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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