Коноплянка може зіграти проти Зінченка у Лізі чемпіонів

Український футболіст Євген Коноплянка потрапив в заявку німецького клубу "Шальке" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

29-річний Коноплянка значиться як півзахисник і зможе допомогти гельзенкірхенцям в єврокубкових матчах.

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У поточному сезоні Євген зіграв за "Шальке" в 10 матчах, в яких відзначився 1 голом і 1 асистом.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецький клуб протистоятиме грізному "Манчестер Сіті", за який виступає інший українець Олександр Зінченко. Сашко теж зможе взяти участь у цій битві. Матчі відбудуться 20 лютого і 12 березня.

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