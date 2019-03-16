Коноплянка не потрапив у стартовий склад "Шальке" у першому матчі нового тренера

Німецький "Шальке" очолив Хуб Стевенс. Першим матчем наставника "кобальтових" стала гра проти "РБ Лейпциг" у чемпіонаті Німеччини. Український півзахисник Євген Коноплянка на цей матч залишився у запасі.

Після принизливої поразки від "Манчестер Сіті", керівництво "Шальке" звільнило Доменіко Тедеско. на його місце призначили Хуба Стевенса, який вже очолював "Шальке" з 1996-го по 2002 рік і з 2011-го по 2012 рік.

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Новий наставник вирішив у матчі проти "РБ Лейпциг" у суботу, 16 березня, використати схему 4-4-2. На лівому фланзі півзахисту, де грає Євген Коноплянка, вийшов Суат Сердар. Українець же розпочав гру з лави запасних.