Коноплянка несподівано хоче покинути "Шальке"

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Євген Коноплянка хоче покинути "Шальке"
Євген Коноплянка хоче покинути "Шальке" / Фото з відкритих джерел

Гравець збірної України Євген Коноплянка серйозно думає про зміну клубу найближчим часом.

Євген Коноплянка планує в літнє міжсезоння покинути "Шальке", повідомляє Bild.

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Можливе розставання з гельзенкірхенським клубом Коноплянка вже обговорив зі своїм найближчим оточенням. Джерело також повідомляє, що "Шальке" не буде утримувати українця.

Євген востаннє виходив у старті "Шальке" місяць тому – це був ганебний розгром від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Невдовзі після того "кнаппен" змінили тренера, а Євген остаточно втратив довіру в клубі.

Тимчасовий коуч Хуб Стівенс обмежує ігровий час українця: запас з "Лейпцигом", 2 хвилини проти "Ганновера" та півгодини проти "Вердера" в Кубку Німеччини, протягом яких він став співавтором гола на власні ворота та запоров перспективну контратаку.

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Контракт Коноплянки із зарплатою в 5 мільйонів євро в рік буде дійсний до кінця сезону 2019/2020.

29-річний українець в поточному сезоні провів 20 матчів у складі "Шальке", в яких забив 1 гол і зробив 2 асисти.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євген Коноплянка Шальке
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