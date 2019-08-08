Коноплянка перебуває в кроці від трансферу в європейський топ-клуб

Півзахисник "Шальке" та збірної України Євген Коноплянка перейде в турецький "Бешикташ" вже на наступному тижні.

Як повідормляє видання haber365.com.tr, українець підпише 3-річний контракт з "орлами", а його зарплата складе 2 мільйони євро на рік.

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Головний тренер команди Абдулла Авджі схвалив трансфер. Футболіст прилетить у Стамбул наступного тижня і підпише контракт.

Контракт Коноплянки з "Шальке" був розрахований до кінця сезону-2019/20. У стамбульському клубі український футболіст має замінити колишнього гравця київського "Динамо" Джермейна Ленса.

У минулому сезоні 29-річний півзахисник збірної України не проходив в основу "Шальке", забивши єдиний гол і віддавши 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "кобальтових".

"Бешикташ" за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.

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