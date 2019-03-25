Коноплянка побив Мораеса на тренуванні: фотодоказ

Збірна України в Люксембургу готується до матчу другого туру кваліфікаційної частини чемпіонату Європи-2020 проти місцевої команди.

В Люксембургу панує відмінна атмосфера на тренуванні збірної України. Більше всіх, як і зазвичай, веселиться Євген Коноплянка, який любить пожартувати над партнерами по команді.

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На цей раз "жертвою" став Жуніор Мораес, який програв суперечку і отримав за це запотиличник.



Коноплянка побив Жуніора Мораеса // Фото: Footboom

Поєдинок Люксембург – Україна відбудеться 25 березня. Початок матчу, о 21:45. Наразі Люксембург очолює групу B, маючи у своєму активі 3 очки.

Спорт 24 писав, що підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у першому турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0, що можна вважати позитивним результатом для нашої команди.

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