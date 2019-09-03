Коноплянка попрощався з "Шальке"

Новоспечений футболіст "Шахтаря" Євген Коноплянка попрощався з німецьким "Шальке". За "кобальтових" Євген відіграв три сезони.

Коноплянка висловив подяку всьому колективу німецького клубу, з яким йому вдалося виграти срібні нагороди Бундесліги у 2018 році.

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Хочу сказати дякую всьому колективу "Шальке" і кожному вболівальнику, з якими протягом трьох років ми пліч-о-пліч прагнули до успіху й перемог, також разом розділяли поразки.



Коли стали віцечемпіонами Бундесліги, це були незабутні емоції та адреналін. Дякую вам за вашу працю і підтримку. Бажаю вам успіхів у всіх наступних матчах і лідерства в турнірній таблиці,

– написав Євген в Instagram.

У "Шахтарі" Коноплянка виступатиме під 15-м номером. Саме під ним він внесений в заявку клубу на сайті УПЛ.