Коноплянка попрощався з "Шальке"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Bild

Новоспечений футболіст "Шахтаря" Євген Коноплянка попрощався з німецьким "Шальке". За "кобальтових" Євген відіграв три сезони.

Коноплянка висловив подяку всьому колективу німецького клубу, з яким йому вдалося виграти срібні нагороди Бундесліги у 2018 році.

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Хочу сказати дякую всьому колективу "Шальке" і кожному вболівальнику, з якими протягом трьох років ми пліч-о-пліч прагнули до успіху й перемог, також разом розділяли поразки.

Коли стали віцечемпіонами Бундесліги, це були незабутні емоції та адреналін. Дякую вам за вашу працю і підтримку. Бажаю вам успіхів у всіх наступних матчах і лідерства в турнірній таблиці,
– написав Євген в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сказать спасибо всему коллективу @s04 ️ и каждому болельщику, с которыми на протяжении трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги️, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку!Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице I want to say thanks to the whole team of @s04 ️and to each fan with whom we have been striving for success and victory for three years, also we shared in defeats together, and especially when we became vice champions of the Bundesliga ️, these were unforgettable emotions and adrenaline. Thank you for your work and support! I wish you good luck in all the following endeavours and leadership in a table

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

У "Шахтарі" Коноплянка виступатиме під 15-м номеромСаме під ним він внесений в заявку клубу на сайті УПЛ.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке Шахтар
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