Коноплянка прокоментував свій перехід у донецький "Шахтар"
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка поділився своїми враження від переходу в донецький "Шахтар".
Нагадаємо, Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар" з німецького "Шальке". Сума трансферу не розголошується. Контракт розрахований на три роки. У коментарі офіційному сайту "Шахтаря" Коноплянка прокоментував свій перехід.
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– Настрій радісний, та водночас я втомлений, адже спав усього лише три години. Хочеться якнайшвидше набратися сил. Але дуже щасливий! Готовий добиватися успіхів з новою командою.
– Ти радієш поверненню в Україну?
– Так, звісно. Це мій дім.
– Як ти стежив за "Шахтарем"?
– Лігу чемпіонів на сто відсотків не пропускав. Плюс за дербі "Шахтар" – "Динамо" теж завжди цікаво спостерігати. Я знаю всіх гравців – для мене тут жодних сюрпризів.
– Не є секретом, що ти міг стати футболістом "Шахтаря" ще кілька років тому, але це сталося лише зараз. Від долі не втечеш?
Було таке. Скажу наступне: "Шахтар" захотів мене більше, аніж інші клуби. Мені приємно, і я відповідаю взаємністю. Щасливий бути в сім'ї цієї команди й клубу.
– Твої особисті футбольні амбіції збігаються з амбіціями "Шахтаря"?
– Стовідсотково. Але ми можемо розмовляти багато, а залишилося це показувати на футбольному полі. Попереду дуже важливі матчі, Ліга чемпіонів, і вихід із групи нам до снаги. Потрібно ставити цілі.
– І ти готовий боротися за чемпіонство...
– Про це навіть немає мови – завдання номер один. Тому я тут. Хочу щороку піднімати трофей чемпіона України.
– Ти з кимось радився до переходу?
– А що радитися? Скільки я грав у "Дніпрі", дев'ять років? Я знаю "Шахтар", тож і радитися ні з ким не потрібно. Тут багато моїх друзів, спілкувався з ними й раніше. Знаю, куди перейшов, і знаю свої цілі. Тепер головне – їх досягти.
– Зараз гарна нагода звернутися до вболівальників.
– Навіть не знаю, що додати. Думаю, справді віддані фани вболіватимуть і переживатимуть до кінця. Я бажаю вболівальникам завжди лишатися з нами – як у важкі хвилини, так і в хороші. Будьте з нами!