Коноплянка прокоментував свій перший гол за "Шахтар": відео

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

Вінгер "Шахтаря" Євген Коноплянка поділився враженнями після матчу 9 туру УПЛ проти "Ворскли" (4:0).

Євген Коноплянка прокоментував дебютний гол за "гірників" в офіційному матчі.

Огляд матчу: "Шахтар" познущався над "Ворсклою", Коноплянка та Бондар забили дебютні голи: відео

Завжди приємно забивати дебютний гол за нову команду. Вдячний команді, адже це не я заробив пенальті. "Шахтар" заслужив забити чотири голи та розгромно перемогти. Вітаю команду з хорошою грою.

Як грається з бразильцями? Одне задоволення. Що тут додати, ви самі все бачите. Головне їх розуміти і відчувати, що вони хочуть. Чи сподіваюся потрапити до стартового складу на "Аталанту"? Ну давайте не будемо забігати наперед. Всі хочуть грати з перших хвилин, але, в першу чергу, важливо, щоб команда налаштувалася і спробувала здобути три очки. Зараз потрібно правильно відновитися і готуватися до гри,
– цитує Коноплянку телеканал "Футбол 1/2".

"Шахтар" після перемоги над "Ворсклою"  очолює турнірну таблицю УПЛ. Найближчими переслідувачами "гірників" є "Динамо" і "Десна", у яких по 14 очок.

Дебютний гол Євгена Коноплянки за "Шахтар": дивіться відео

 

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Євген Коноплянка Шахтар
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