Коноплянка прокоментував свій перший матч за "Шахтар"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

Український півзахисник Євген Коноплянка дебютував за свій новий клуб – донецький "Шахтар". Це сталося у товариському матчі проти "Колоса".

Коноплянка зіграв лише перший тайм. Мав можливість відзначити, але йому не дали пробити пенальті.

Як це було: Коноплянка дебютував за "Шахтар"

Після матчу Коноплянка прокоментував свою гру офіційному сайту "Шахтаря".

– Чого в цій контрольній зустрічі вимагав коуч і яким було персональне завдання?
– Персонального завдання не було, адже це командна гра. На полі 11 осіб і ще семеро на лаві. Нам важко було зігруватись, ми всі новачки. Прийшли молоді футболісти, прийшов я – потрібно було зрозуміти один одного. Це нелегко зробити. Матч є необхідним передусім для кондицій та знайомства з партнерами. Ми зіграли добре.

– Як тебе прийняла команда? Чи спілкувався з тренером тет-а-тет?
– Так, звісно. Ще перед підписанням контракту говорив із Каштру. Усе добре, ми з ним спілкуємось англійською. Немає жодних проблем.

– Скільки часу знадобиться для адаптації в новій команді?
– Та яка адаптація?! Гадаю, що вона вже минула. Усе нормально.

– Чи тисло те, що люди сьогодні прийшли подивитися саме на Євгена Коноплянку?
– Ні. Я три місяці не був у команді. Гадаєте, я не хочу продемонструвати, на що здатен? Важко це зробити, не приховуватиму. У мене щось не виходило, десь не добігав. Проте за два тижні буду готовий і тоді оцінюватимемо мене.

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– Як вдалося домовитися з Шевченком, аби він відпустив із табору збірної? Чи не було з цим проблем?
– Вважаю, Андрій Миколайович хотів цього. Я підтримав, адже робота на тренуваннях – одне, а в грі все геть інакше. У матчі ти геть інший, і я це відчув. У мене легені зараз удвічі більше розтягнулись.

Нагадаємо, Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером, під яким виступатиме в клубі. Згодом стала і відома сума, яку "Шахтар" заплатив "Шальке" за Коноплянку.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Євген Коноплянка
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