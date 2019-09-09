Коноплянка: Відмовив би "Баварії" або "Боруссії" Дортмунд

Новоспечений футболіст "Шахтаря" Євген Коноплянка зізнався, що чемпіонат Німеччини не підходить йому ігровому стилю. Тому Євген переконує, що відмовився б від пропозиції грати за "Баварію" або "Боруссію" Дортмунд.

У Німеччині Коноплянка виступав за "Шальке", проте так і не зміг стати важливим футболістом "кобальтових".

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Буде смішно звучати, але якби я отримав пропозицію від "Боруссії" Дортмунд або "Баварії", напевно, відмовив би їм. Тому що Бундесліга – не мій чемпіонат. Це я зрозумів ще після року перебування там.



Не хочу говорити, що припустився помилки, що шкодую. Але іспанський чемпіонат підходив мені більше, ніж німецький. Там паче силовий футбол, ніде правди діти, я не підходжу до цього, у мене інші плюси. Потрібно вибирати свій чемпіонат і команду,

– заявив Євген Коноплянка.

Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером , під яким виступатиме в клубі. Згодом стала і відома сума, яку "Шахтар" заплатив "Шальке" за Коноплянку .

Також Євген встиг дебютувати за "гірників" у товариському матчі проти "Колоса".