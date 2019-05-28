Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної: відео

Збірна України з футболу продовжує підготовку до червневих відбіркових матчів чемпіонату Європи-2020.

Під час тренування збірної України вінгер Євген Коноплянка завдав удару бісіклетою.

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На тренувальному занятті було проведено матч із тенісболу. Шевченко взяв у свою команду Ярмоленка, Коноплянку й Безуса. В одному з моментів суперники, у складі яких були гравці молодіжної збірної, що тренуються наразі під орудою Шевченка й Ротаня, "пропустили" гол від Коноплянки: Євген наніс дуже ефектний удар бісіклетою.

Нагадаємо, після 2 турів відбору до Євро-2020 "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 2 очки. Матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на "Арені Львів" 7-го та 10 червня відповідно.

Також 27 травня стало відомо, що у зв'язку з ушкодженням Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа.

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