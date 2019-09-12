Коноплянка: Вів переговори з багатьма клубами, обговорювали з Шевченком різні трансфери

9 Читать новость на русском
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / shakhtar.com

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка розповів подробиці переходу в донецький клуб. Євген зізнався, що обговорював з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком свої трансферні пропозиції.

Коноплянка вирішив не розкривати назви клубів, з якими контактував.

Читайте також: Коноплянка: Відмовив би "Баварії" або "Боруссії" Дортмунд

Протягом трьох місяців я вів переговори з багатьма клубами. Не хочу перераховувати. Вибір я зробив, тому не вважаю за потрібне обговорювати тепер, з ким ще були переговори. "Шахтар" просто проявив більше бажання, мене це дуже цікавило. Часто був на зв'язку з Андрієм Шевченком.

Так що я йому дав знати, що, швидше за все, опинюся у "Шахтарі". Так що він знав. Ми обговорювали різні трансфери, різні команди, він не показував негативного ставлення до жодного клубу. Він мене підтримував і привітав, коли все вже стало офіційно. Сказав, що це хороший вибір,
– заявив Коноплянка.

Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером, під яким виступатиме в клубі. Згодом стала і відома сума, яку "Шахтар" заплатив "Шальке" за Коноплянку.

Також Євген встиг дебютувати за "гірників" у товариському матчі проти "Колоса".

blog_ava
Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото
сьогодні
13228
Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Андрій Шевченко Шахтар
Джерело: ФК "Шахтар"
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
сьогодні 15:07 Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
1121
Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
сьогодні 12:34 Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
Михайло Гема 445
Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
11 вересня 22:04 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
1800
Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
11 вересня 21:43 Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
5683
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
11 вересня 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
1074
Новини
Більше новин
Залиште відгук