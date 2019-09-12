Коноплянка: Вів переговори з багатьма клубами, обговорювали з Шевченком різні трансфери

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка розповів подробиці переходу в донецький клуб. Євген зізнався, що обговорював з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком свої трансферні пропозиції.

Коноплянка вирішив не розкривати назви клубів, з якими контактував.

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Протягом трьох місяців я вів переговори з багатьма клубами. Не хочу перераховувати. Вибір я зробив, тому не вважаю за потрібне обговорювати тепер, з ким ще були переговори. "Шахтар" просто проявив більше бажання, мене це дуже цікавило. Часто був на зв'язку з Андрієм Шевченком.



Так що я йому дав знати, що, швидше за все, опинюся у "Шахтарі". Так що він знав. Ми обговорювали різні трансфери, різні команди, він не показував негативного ставлення до жодного клубу. Він мене підтримував і привітав, коли все вже стало офіційно. Сказав, що це хороший вибір,

– заявив Коноплянка.

Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером , під яким виступатиме в клубі. Згодом стала і відома сума, яку "Шахтар" заплатив "Шальке" за Коноплянку .

Також Євген встиг дебютувати за "гірників" у товариському матчі проти "Колоса".