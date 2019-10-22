Коноплянка вперше за 4 роки забив у Лізі чемпіонів: відео

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / shakhtar.com

Новачок "Шахтаря" Євген Коноплянка перервав безгольову серію у Лізі чемпіонів. Євген відзначився голом у ворота "Динамо" Загреб в рамках 3 туру Ліги чемпіонів.

На 16 хвилині поєдинку на ударну позицію Євгена вивів Марлос. Хавбек віддав передачу за спини оборонців, вивівши Коноплянку віч-на-віч з воротарем.

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Коноплянка з гострого кута зумів пробити повз голкіпера та відкрив рахунок у харківській грі.

Цей гол став тільки третім для Коноплянки у Лізі чемпіонів. Інші два м'ячі Коноплянка провів ще у складі "Севільї".

Перший гол Коноплянка забив 15 вересня 2015 року за "Севілью" у ворота "Боруссії" Менхенгладбах. Вдруге українець забивав за ту ж "Севілью" 21 жовтня у ворота англійського "Манчестер Сіті".

Відтак, минуло 4 роки й один день після останнього голу Євгена у Лізі чемпіонів. Усього українець відіграв у Лізі чемпіонів 14 матчів (не рахуючи гру проти "Динамо" З), в яких також віддав дві результативні передачі.

Відео голу Коноплянки

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шахтар Ліга чемпіонів Новини Спорту
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