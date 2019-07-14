Коноплянка вже на наступному тижні перейде в європейський топ-клуб

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / УАФ

29-річний український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка стане гравцем "Фенербахче" на наступному тижні.

"Фенербахче" на наступному тижні оголосить про трансфери трьох гравців, повідомляє Fanatik.

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Очікується, що контракти підпишуть з хавбеком "Шальке" Євгеном Коноплянкою, захисником "Роми" Александаром Коларовим і півзахисником "Сток Сіті" Баду Ндіає.

Варто зазначити, що 13 липня "Фенербахче" вже офіційно взяв в оренду африканського вінгера Гаррі Родрігеса, який виступає на позиції Коноплянки.

Лідер національної збірної України буде отримувати на новому місці 2 мільйони євро на рік, за його трансфер турецький гранд заплатить "кобальтовим" 2,5 мільйона. У всіх турнірах минулого сезону Євген Коноплянка взяв участь в 21 матчі, забивши єдиний гол і віддавши 2 результативних передачі.

"Фенербахче" за підсумками минулого чемпіонату посів 6 місце в турнірній таблиці турецької ліги і в наступному сезоні не братиме участі в єврокубках.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євген Коноплянка
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