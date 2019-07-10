Коноплянка вже не з "Шальке", німецький клуб провів фотосесію без українця

Переїзд Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" все ближчий до реальності. Український футболіст не взяв участь у фотосесії команди.

У своїх соцмережах "Шальке" поділився відео та світлинами з фотосесії всієї команди.

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Українського футболіста немає серед гравців німецького клубу, які взяли участь у фотосесії.

Наразі актуальним залишається питання, де ж Коноплянка продовжить кар'єру. У німецькому клубі не приховують, що планують продати Євгена.

Претендентами на 29-річного Коноплянку називають турецькі клуби. За інформацією ЗМІ, Євген може перейти в стамбульський "Фенербахче". Спортивний директор турків Дамьєн Комоллі начебто вже літав до Німеччини домовлятися про перехід.

Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер взяв участь у 21 матчі команди у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.