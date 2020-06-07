Конор МакГрегор втретє оголосив про завершення кар'єри
Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор МакГрегор вирішив вже втретє завершити свою спортивну кар'єру. Раніше він оголошував про це в 2016 та 2019 роках.
Таку заяву боєць написав у своєму Twitter. Після двох минулих разів, коли Конор закінчував кар'єру, обидва рази він знову повертався.
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Гучна заява Конора
Привіт, друзі. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім за ці дивовижні спогади. Це було круто,
– написав Конор.
Рішення можна назвати досить таки несподіваним, адже до цього президент UFC Дана Вайт висловлював надію, що ірландець поб'ється за титул з переможцем бою Нурмагомедов – Гетжі.
У січні цього року Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне, поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.
Додамо, що Конор кинув виклик Хабібу Нурмагомедову. Натомість Конора на бій викликав Флойд Мейвезер.
Цікаві факти про Конора МакГрегора
- Дебют Конора в ММА відбувся 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.
- У березні 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі.
- Загалом провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки.
- Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).