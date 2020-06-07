Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор МакГрегор вирішив вже втретє завершити свою спортивну кар'єру. Раніше він оголошував про це в 2016 та 2019 роках.

Таку заяву боєць написав у своєму Twitter. Після двох минулих разів, коли Конор закінчував кар'єру, обидва рази він знову повертався.

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Гучна заява Конора

Привіт, друзі. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім за ці дивовижні спогади. Це було круто,

– написав Конор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Рішення можна назвати досить таки несподіваним, адже до цього президент UFC Дана Вайт висловлював надію, що ірландець поб'ється за титул з переможцем бою Нурмагомедов – Гетжі.

У січні цього року Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне, поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Додамо, що Конор кинув виклик Хабібу Нурмагомедову. Натомість Конора на бій викликав Флойд Мейвезер.

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