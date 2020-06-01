Ірландський боєць Конор МакГрегор у своєму другого після повернення поєдинку може здобути титул чемпіона UFC. МакГрегор зустрінеться з переможцем бою Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі.

Конору обіцяють бій за титул

Президент UFC Дейна Уайт пообіцяв Конору МакГрегору титульний бій в легкій вазі, повідомляє ESPN.

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Передчуваю бій Джастін Гейджі – Хабіб Нурмагомедов. Хочу побачити, чим він закінчиться. Після цього бою буду в передчутті бою Конора з переможцем,

– сказав Уайт.

Бій Хабіба і Гейджі повинен відбутися восени.

Як Конор повернувся в октагон

19 січня 2020 року після майже дворічної перерви МакГрегор зустрівся з Дональдом Серроне. Бій тривав усього 40 секунд.

МакГрегор швидко нокаутував Серроне. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Після поєдинку Конор кинув виклик Хабібу Нурмагомедову. Натомість Конора на бій викликав Флойд Мейвезер.

Шлях Хабіба і Гейджі

Попередній бій чемпіон світу у легкій вазі провів 7 листопада 2019 року. Росіянин задушливим прийомом здолав Дастіна Пуар'є.

Наступним суперником Хабіба мав стати Тоні Фергюсон. Бій мав пройти у квітні. Але через пандемію COVID-19 поєдинок скасували.

Замість Хабіба в октагон з Фергюсоном вийшов Джастін Гейджі. Він сенсаційно переміг Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном.

У наступному бою Хабіб повинен зустрітися з Гейджі.