Конор МакГрегор – Дональд Серроне: квитки розкупили за день

Квитки на турнір UFC 246, де в головній події виступить колишній чемпіоном промоушена у двох дивізіонах Конор МакГрегор розкупили за один день. Ірландець зустрінеться із Дональдом Серроне.

Прибуток від продажу квитків склав 10 мільйонів доларів, повідомив у твіттері журналіст Кевін Іоле.

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Турнір UFC 246 відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі (США).

Як відомо, МакГрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову.

Що стосується Серроне, то американець програв два попередні поєдинки. У минулій зустрічі він був нокаутований Джастіном Гетжі. Той бій пройшов в легкій вазі.