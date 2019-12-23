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Конор МакГрегор – Дональд Серроне: квитки розкупили за день

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Конор МакГрегор / money.com

Квитки на турнір UFC 246, де в головній події виступить колишній чемпіоном промоушена у двох дивізіонах Конор МакГрегор розкупили за один день. Ірландець зустрінеться із Дональдом Серроне.

Прибуток від продажу квитків склав 10 мільйонів доларів, повідомив у твіттері журналіст Кевін Іоле.

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Турнір UFC 246 відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі (США).

Як відомо, МакГрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову.

Що стосується Серроне, то американець програв два попередні поєдинки. У минулій зустрічі він був нокаутований Джастіном Гетжі. Той бій пройшов в легкій вазі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Конор МакГрегор Змішані єдиноборства MMA
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