Конор МакГрегор – Дональд Серроне: квитки розкупили за день
Квитки на турнір UFC 246, де в головній події виступить колишній чемпіоном промоушена у двох дивізіонах Конор МакГрегор розкупили за один день. Ірландець зустрінеться із Дональдом Серроне.
Прибуток від продажу квитків склав 10 мільйонів доларів, повідомив у твіттері журналіст Кевін Іоле.
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Турнір UFC 246 відбудеться 18 січня у Лас-Вегасі (США).
Як відомо, МакГрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову.
Що стосується Серроне, то американець програв два попередні поєдинки. У минулій зустрічі він був нокаутований Джастіном Гетжі. Той бій пройшов в легкій вазі.
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