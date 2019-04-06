Конор МакГрегор: історія успіху

Конор МакГрегор – рудобородий ірландець, задиркуватий та запальний, на сьогодні один із найнебезпечніших гранців на рингу єдиноборств. Поміж тим він активно просуває власний бренд віскі і виховує разом із дружиною двох чудових синів.

Цей спортсмен-боєць у свої 30 змушує весь світовий спортивний олімп говорити про свою історію успіху. Як йому вдалось із провіційного ірландця стати зіркою єдиноборств?

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Я хотів сказати світові, що я – особливий

Ще будучи підлітком, Конор цікавився спортом. Свого часу він грав у футбольній команді "Luders Celtic", гра нехай і в аматорській, але досить авторитетній футбольній команді – це вже показник. Щоб тебе туди взяли, недостатньо кожні вихідні просто бігати з м'ячем з друзями.



Конор МакГрегор у дитинстві

Потрібні щоденні особисті тренування, "ганяти" за найвищими стандартами, бути не просто футболістом, а знавцем цієї гри "від і до" та тримати себе у відмінній фізичній формі. Ця риса характеру Конора МакГрегора – відточувати уміння до бездоганності – мабуть, стала основою його подальшої ​​спортивної кар'єри.

Бойові мистецтва – це для мене не тільки спорт, це можливість відчути, хто ти є обличчям до обличчя з умовним противником,

– зазначив у одному із інтерв'ю Конор.

Футбольну кар'єру, однак, МакГрегор робити не став, ймовірно, вирішивши, що командна гра – це добре, але йому потрібно не це.

Конор – навіжений

Статистика боїв "на світанку" кар'єри МакГрегора вражає – із десяти проведених боїв, лише дві поразки. МакГрегор не лізе за словом в кишеню, і його інтерв'ю, особливо в присутності майбутніх суперників особливо гострі та видовищні. Він б'є словом так само, як і ногою – майже безпомилково. Чого лише вартна його хода – невимушена та водночас пафосна.

Деякі, правда, в мережі обговорюють МакГрегора, як успішне капіталовкладення у сам перформанс, мовляв, саме така його поведінка у стилі наркобарона та нахаби і приносить йому чималий успіх. Що саме це, а не його спортивна успішність є ключовою.

Особисте життя

Особисте життя Конора Макгрегора – діаметрально протилежне жорстокості на рингу. Обраниця бійця – красуня Ді Девлін. Історія кохання пари почалася в ірландському нічному клубі і переросла у весілля в 2007-му році.



Конор із дружиною Ді

Дружина не переставала вірити в Конора і підтримувала навіть тоді, коли чоловік приносив додому тільки допомогу із безробіття в 188 євро. У інтерв'ю Irish Mirror боєць розповів, що Ді в той період довелося важко працювати, тому зараз він радий компенсувати коханій всі фізичні та моральні страждання.



Конор із сином Конором-молодшим

Сім'я МакГрегорів виховує двох синів. Старшого сина звуть Конор Джек. Зірка змішаних єдиноборств неодноразово викладав теплі сімейні фото у себе в Instagram. а нещодавно малюк Конор активно супроводжує батька на різноманітних подіях.



Крім заробітків на рингу, банківський рахунок Конора поповнюється від контрактів з Bud Light, "Рібок" і Monster Energy. У житті все має ціну, вважає чоловік, і щоб завтра прохолоджуватися на пляжі, сьогодні він бере участь в поєдинках.

Не спортом єдиним

У 2018 році Макгрегор презентував віскі Proper Twelve, що продукують на сімейному заводі Erie Born Spirits. Частина коштів з продажу, а саме 5 доларів із кожної пляшки, Конор перераховує на благодійність.



Неврівноважений спортсмен, батько та вдалий підприємець

Ось такий неоднозначний, суворий на рингу та відданий у житті – Конор МакГрегор.