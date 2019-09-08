Конор МакГрегор кинув виклик Хабібу, бій може відбутися у Москві

Після перемоги Хабіба Нурмагомедова над Дастіном Пор'є за звання чемпіона світу UFC у легкій вазі, про себе нагадав і Конор МакГрегор. Ірландець кинув виклик росіянину на бій-реванш.

Обидва бійці вже билися за чемпіонський титул. 6 жовтня 2018 році у Лас-Вегасі Хабіб переміг МакГрегора, а вже після бою сталася сутичка. Закінчилося все тим, що обох бійців дискваліфікували на 6 місяців. Вже після цього МакГрегор встиг оголосити про закінчення кар'єри, а згодом її відновлення. Однак боїв в рамках UFC він більше не проводив. Вичікував і Хабіб. Спочатку відбував дискваліфікацію, а потім підписав новий контракт з UFC на чемпіонський поєдинок. 7 вересня в Аду-Дабі він задушливим прийомом переміг Дастіна Пор'є та захистив свій чемпіонський титул. Тепер у нього 28 перемог та жодної поразки.

Це варто побачити: Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC

Тож мало не одразу після бою Конор МакГрегор кинув виклик Хабібу. При цьому зробив це у спосіб, коли розмов перед боєм знову буде чимало. МакГрегор хоче провести бій-реванш у Москві.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

В UFC можуть піти на такий крок. Адже вони зацікавлені у фінансовій стороні своїй боїв. А бій Хабіб – МакГрегор може зібрати чималу аудиторію.