Конор МакГрегор може відвідати Україну

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Конор МакГрегор може приїхати до України
Конор МакГрегор може приїхати до України / ВладТайм

Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор може відвідати Україну.

Боєць може приїхати до Києва, щоб підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла та Ніколая Гроздєва. Вони будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 у Києві. Про це повідомили організатори заходу.

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Конор Макгрегор може відвідати Україну аби підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла і Ніколая Гроздєва, які будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 ⠀ Ірландець точно знає що таке дружня підтримка ⠀ ⠀ *** ⠀ Conor McGregor may visit Ukraine and support his friends and sparring partners Blaine O'Driscoll and Nikolai Grozdev, who will fight on March 2 at the WWFC 14 tournament ⠀ The Irish knows exactly what is the friends support ! ⠀ #wwfc #wwfc_ua #чекаюwwfc14

Допис, поширений WWFC (@wwfc.ua)

Варто зазначити, що головним боєм вечора стане захист чемпіонського поясу Теймура Рагімова у протистоянні з Блейном О'Дрісколлом.

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
Джерело: 24 Канал
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