Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор може відвідати Україну.

Боєць може приїхати до Києва, щоб підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла та Ніколая Гроздєва. Вони будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 у Києві. Про це повідомили організатори заходу.

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Варто зазначити, що головним боєм вечора стане захист чемпіонського поясу Теймура Рагімова у протистоянні з Блейном О'Дрісколлом.

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