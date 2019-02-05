Конор МакГрегор може відвідати Україну
Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор може відвідати Україну.
Боєць може приїхати до Києва, щоб підтримати своїх друзів та спаринг-партнерів Блейна О'Дрісколла та Ніколая Гроздєва. Вони будуть битись 2 березня на турнірі WWFC 14 у Києві. Про це повідомили організатори заходу.
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Варто зазначити, що головним боєм вечора стане захист чемпіонського поясу Теймура Рагімова у протистоянні з Блейном О'Дрісколлом.
Джерело: 24 Канал
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