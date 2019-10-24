Конор МакГрегор повертається – наступний бій буде вже у 2020 році

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор повертається в октагон. Свій наступний поєдинок Конор проведе 18 січня 2020 року у Лас-Вегасі (США).

Анонсуючи повернення в октагон, Конор не став розкривати ім'я свого наступного суперника.

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18 січні наступний бій у Вегасі. Вже знаю суперника. Поки не можу говорити про це. Запитайте у UFC самі. Мені чесно начхати, хто буде опонентом,

– сказав Макгрегор.

Conor McGregor announces Jan. 18 return, targets rematches with Diaz, Nurmagomedov https://t.co/i4NILWwMLi — MMA Junkie (@MMAjunkie) 24 октября 2019 г.

Останній бій МакГрегор провів на UFC 229, де програв чемпіону UFC у легкій вазі Хабібу Нурмагомедову больовим прийомом у четвертому раунді.

Після бою сталася сутичка й обох бійців дискваліфікували на 6 місяців. Після цього МакГрегор оголосив про закінчення кар'єри, а згодом її відновлення. Боїв у рамках UFC він більше не проводив.

Хабіб же нещодавно здобув перемогу над Дастіном Пор'є за звання чемпіона світу UFC у легкій вазі. Конор відразу про себе нагадав і кинув виклик росіянину на бій-реванш.