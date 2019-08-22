Конор МакГрегор одягнув футболку "Шахтаря": фото

Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор постав у футболці донецького "Шахтаря". Донецький клуб опублікував фотографію Конора у новій формі.

У рамках кампанії по ребрендингу Parimatch підписала контракт з міжнародним чемпіоном UFC Конором Макгрегором.

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У донецького "Шахтаря" вперше за останні 13 років змінився титульний спонсор. Новим партнером "гірників" стала саме компанія TM Parimatch, з якою співпрацює Конор.

Українська прем’єр-ліга та міжнародна букмекерська компанія Favbet (в Україні представлена брендом Favorit Sport) оголосили про співробітництво та презентували нову назву Чемпіонату УПЛ – Favbet Ліга.

Однак "Шахтар" через співпрацю з Parimatch відмовився наносити нашивки Favbet. На матчі третього та четвертого туру УПЛ "Шахтар" вийшов з нашивками старого логотипу.