Конор МакГрегор оголосив про повернення в MMA

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Конор МакГрегор повертається
Конор МакГрегор повертається / Sports Illustrated

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор заявив, що він повертається в октагон.

26 березня 2019 року Конор МакГрегор заявив про закінчення кар'єри. Однак після цього він потрапив у декілька скандалів. Серед них були й звинувачення у сексуальному насиллі. Також ірландець відзначився і різкими випадами у сторону Хабіба Нурмагомедова. 

Конор МакГрегор vs Хабіб НурмагомедовБій між ними відбувся 6 жовтня 2018 року. Тоді Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора. Росіянин захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. Після бою Хабіб напав на глядачів. Його забрала поліція. Через бійку одразу після бою їм не виплатили увесь гонорар. Також суперникам загрожувала дискваліфікація. Однак призові їм згодом таки виплатили, після того, як бійці пригрозили покинути MMA.

І от Конор МакГрегор заявив, що повертається в октагон (місце для проведення боїв в MMA). Тож його слова можна зрозуміти як готовність знову битися. Зважаючи, що він і надалі підтримував форму, проводячи спаринги.

"Я хочу рухатися вперед разом зі своїми фанатами, яку б релігію вони не сповідували та звідки б вони не були. Усі релігії закликають нас ставати кращими. Цей світ єдиний для всіх. Тепер побачимося в октагоні", – йдеться в повідомленні Конора МакГрегора.

Тут варто зазначити, що Конор згадав питання релігії у своєму повідомленні. Це через те, що в одному з останніх повідомлень (яке згодом ірландець прибрав), він доволі необережно висловився щодо дружини Хабіба Нурмагомедова та її релігійної приналежності. Через це йому почали надходити погрози. Менеджер Хабіба написав, що МакГрегор "образив 1,5 мільярда мусульман".

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Теги: Новини Спорту Спорт MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
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