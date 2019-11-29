Конор МакГрегор повертається в UFC: названа дата наступного бою та суперник

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Конор МакГрегор / Getty Images

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор проведе свій наступний поєдинок 18 січня. Його суперником стане екс-претендент на титул чемпіона Дональд Серроне.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор підписав новий контракт промоцією, який розрахований на кілька поєдинків, повідомляє на своїй сторінці в twitter оглядач Бретт Окамото.

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Перший бій за участі ірландця відбудеться 18 січня на турнірі UFC 246 в Лас-Вегасі, а його суперником стане Дональд Серроне. Протистояння пройде в напівсередній ваговій категорії.

Нагадаємо, МакUрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову. Що стосується Серроне, то американець програв два попередні поєдинки. У минулій зустрічі він був нокаутований Джастіном Гетжі. Той бій пройшов в легкій вазі.

Автор: Дмитро Попов

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Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства Конор МакГрегор
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