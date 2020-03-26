Конор МакГрегор пожертвував круглу суму на боротьбу із пандемією
Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор МакГрегор вирішив допомогти людям у боротьбі з коронавірусом. Боєць виділив із власної кишені один мільйон євро.
Ірландський боєць повідомив про це у своєму твіттері. У МакГрегора через коронавірус померла тітка. Та згодом Конор заявив, що його тітка Енн померла не через коронавірус, як він говорив раніше.
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Я закуплю засоби індивідуального захисту на суму один мільйон євро для розміщення у всіх лікарнях в регіоні Ленстер,
– написав МакГрегор.
Додамо, що чемпіонка світу з муай-тай за версією WBC українка Олена Овчиннікова тренуватиметься з відомим ірландським бійцем Конором МакГрегором.
Цікаві факти про Конора МакГрегора
- Конор дебютував в ММА 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.
- 25 березня 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі.
- Провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки.
- Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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