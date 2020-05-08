Конор МакГрегор прийняв виклик легендарного боксера

Легендарний американський боксер Оскар Де Ла Хойя кинув виклик бійцю UFC Конору МакГрегору. Де Ла Хойя заявив, що легко здолає ірландця. Конор вирішив прийняти виклик.

У подкасті CBS Sports 'State of Combat колишній чемпіон світу Де Ла Хойя заявив, що йому вистачить двох раундів, щоб перемогти Конора, повідомляє Boxing Scene.

Читайте також Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео

"Два раунди. Послухай, два раунди. Вам потрібно знати про мене одну річ – я завжди йду вбивати.

Подивіться на Конора МакГрегора – мені він подобається в октагоні, я його поважаю і постійно дивлюся його бої. Але боксерський ринг – це зовсім інша історія, зовсім інша", – сказав Де Ла Хойя.

Пізніше Конор відповів на слова Оскара у своєму твіттері.

"Я приймаю твій виклик, Оскар Де Ла Хойя", – відповів МакГрегор.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

Невдалий досвід Конора у боксі

У травні 2016 року Конор оголосив про бажання спробувати свої сили у професійному боксі.

Незабаром після цього пішли розмови про бій проти колишнього найкращого боксера незалежно від вагової категорії Флойда Мейвезера.

У липні 2017 року стало відомо, що бійці погодили умови бою

Перемогу здобув Флойд Мейвезер. У десятому раунді після серії ударів Мейвезера рефері зупинив бій, що означало перемогу Мейвезера технічним нокаутом.

Дивіться відео перемоги Мейвезера в бою з Конором

Хто такий Де Ла Хойя

Олімпійський чемпіон 1992 року в категорії до 60 кілограмів.

Дивіться також За крок від сенсації: як Де Ла Хойя ледь не завдав єдиної поразки Флойду Мейвезеру – відео

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (версія WBO, 1994), легкій вазі (версія WBO, 1994-1995; версія IBF, 1995), першій напівсередній (версія WBC, 1996-1997), напівсередній (версія WBC, 1997-1999; версія WBC, 2000), першій середній (версія WBC, 2001-2003 і 2006-2007; версія WBA, 2002-2003) і середній (версія WBO, 2004).

Прізвисько – "Золотий хлопчик" (Golden Boy). 15 квітня 2009 року на пресконференції в Лос-Анджелесі оголосив про завершення кар'єри "професійного боксера.

Бої з його участю були куплені на кабельних телегігантах на суму в 696,000,000 доларів. 47-річний Оскар засновник промоутерської компанії Golden Boy Promotions.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.