Конор МакГрегор прокоментував інцидент, коли він вдарив літню людину в барі

33 Читать новость на русском
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / MMA India

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор потрапив у неприємну ситуацію. В одному з барів Дубліна він вдарив літню людину в голову за те, що той відмовився випити його віскі. Сам інцидент потрапив на відео.

На відео видно, як МакГрегор пригощає всіх своїм віскі. Однак один з чоловіків відмовляється його випити. І коли він обертається від МакГрегора, той б'є його в голову кулаком.

До слова: Став відомий стан чоловіка, якого вдарив МакГрегор

Відео удару МакГрегором літньої людини в барі

"Не має значення, що саме там сталося. Я був не правий. Ця людина заслуговувала на те, щоб насолоджуватися своїм перебуванням в пабі. Щоб все закінчилося не так. Я намагався відшкодувати збиток ще тоді, але в будь-якому випадку мій вчинок неправильний. Повинен взяти на себе відповідальність", – заявив МакГрегор після цього випадку.

Відео інтерв'ю МакГрегора

Оце так! Конор МакГрегор одягнув футболку "Шахтаря"

Варто нагадати, що цей випадок викликав чималу хвилю негативних коментарів щодо МакГрегора. Так, один з власників ірландського паба у Флориді вилив всі запаси цього віскі в унітаз, пообіцявши більше не продавати його. А ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.

blog_ava
Головні новини 22 серпня: обмін полоненими з Росією "33 на 33", Богдан подав до суду на "Схеми"
сьогодні
3283
Теги: Спорт Конор МакГрегор
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
22 серпня 18:44 Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
620
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13089
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8169
Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
22 серпня 16:33 Екс-форвард "Шахтаря" та зірковий опорник Рока: що відомо про "Еспаньйол", з яким зіграє "Зоря"
Михайло Гема 932
Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
22 серпня 14:10 Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
680
Новини
Більше новин
Залиште відгук