Конор МакГрегор прокоментував інцидент, коли він вдарив літню людину в барі

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор потрапив у неприємну ситуацію. В одному з барів Дубліна він вдарив літню людину в голову за те, що той відмовився випити його віскі. Сам інцидент потрапив на відео.

На відео видно, як МакГрегор пригощає всіх своїм віскі. Однак один з чоловіків відмовляється його випити. І коли він обертається від МакГрегора, той б'є його в голову кулаком.

До слова: Став відомий стан чоловіка, якого вдарив МакГрегор

Відео удару МакГрегором літньої людини в барі

"Не має значення, що саме там сталося. Я був не правий. Ця людина заслуговувала на те, щоб насолоджуватися своїм перебуванням в пабі. Щоб все закінчилося не так. Я намагався відшкодувати збиток ще тоді, але в будь-якому випадку мій вчинок неправильний. Повинен взяти на себе відповідальність", – заявив МакГрегор після цього випадку.

Відео інтерв'ю МакГрегора

Оце так! Конор МакГрегор одягнув футболку "Шахтаря"

Варто нагадати, що цей випадок викликав чималу хвилю негативних коментарів щодо МакГрегора. Так, один з власників ірландського паба у Флориді вилив всі запаси цього віскі в унітаз, пообіцявши більше не продавати його. А ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.