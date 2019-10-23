Конор МакГрегор в Києві: оцінив Ломаченка, дізнався про Зеленського, похвалив котлети

Легендарний боєць UFC Конор МакГрегор 22 жовтня вперше відвідав Україну. Сам його візит пройшов із запізненням через затримання рейсу.

Конор МакГрегор вже давно зарекомендував себе як неординарну особистість. Починав він як скромний сантехнік із глибинки, але своєю працею та завзятістю показав, що можна стати ким завгодно. Зараз він відомий не тільки як спортсмен, але й як бізнесмен. Не в останню чергу саме завдяки своїй харизмі йому вдається бути таким успішним.

Про враження від України

Я дуже радий візиту до України. Перше, що я помітив – велика кількість бордів в аеропорту і по місту зі мною. Це дійсно приємно і мотивує (МакГрегор є офіційним амбасадором букмекерської компанії Parimatch, – прим. ред.).

Про український бокс

Український спорт, зокрема бокс – це світовий феномен. Ломаченко, Усик та інші – справжні зірки та професіонали.

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Про Ломаченка

Дуже добро знаю Ломаченка. Йому треба спробувати себе в MMA. Вірю, що у нього все вийде.



Конор МакГрегор в Києві

Про Зеленського

Зеленський раніше був коміком? Тепер все навпаки. Люди слухають коміків і сміються з політиків.

До слова: Конор МакГрегор одягнув футболку "Шахтаря": фото

Про харчування та котлети по-київськи

Люблю котлети по-київськи. Моя дівчина готує їх для мене. З напоїв люблю каву і воду. Це добре для спортсмена. У мене є дієтолог. У мене було багато злетів і падінь. Згодом я навчився правильно тренуватися, їсти, дотримуватися режиму. Ми всі люди. Ти можеш програвати, але треба продовжувати працювати і віддаватися своїй роботі. Просто вір у себе

Про бій з Хабібом Нурмагомедовим

Ми суттєво переоцінили його навички боротьби та невірно оцінили його ударні навички. Це ми виправимо. Будемо більш агресивні в боротьбі. Наприклад, я забирав собі епізоди з клінчами в третьому раунді. Але було занадто пізно. Інша зміна – це правильний настрій. Я не був у собі до кінця впевнений через травми. Багато невеликих змін потрібно внести в підготовку, коли затвердять реванш. Коли я покинув арену, я дивився на повтори епізодів знову і знову. Я вистежував послідовність дій. І згадував підготовку. У ній щось було необхідно, а щось зайве. Ми все виправимо, можете не сумніватися.