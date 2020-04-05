Конор МакГрегор замінить Хабіба в бою з Фергюсоном
Суперником американця Тоні Фергюсона несподівано може стати Конор МакГрегор. Бій Фергюсона з Хабібом Нурмагомедовим зірвався через пандемію COVID-19. Однак шоу UFC 249 все ще в силі й пройде без глядачів.
Телеканал Fox на офіційному сайті оновив кард UFC 249. Тепер замість Хабіба Нурмагомедова суперник Тоні Фергюсона – Конор МакГрегор.
До речі Українська чемпіонка WBC поїде тренуватися до Конора МакГрегора
Ірландський боєць висловлював готовність вийти на заміну в головній події турніру.
Однак його тренер Джон Кавана заявив, що Конор пожартував.
UFC 249 має пройти 18 квітня, але до сих пір не відомо, де саме відбудеться турнір.
Разом з тим, на сайті місцем проведення турніру вказано Нью-Йорк. Однак провести подію там неможливо через пандемію.
У США понад 300 тисяч осіб заражені коронавірусом. Від COVID-19 там померло 8 503 особи (2 624 – у Нью-Йорку).
Також у карді значаться російські бійці – Іслам Махачов та Магомед Анкалаев. Проте вони знялися з турніру.
Поки ні UFC, ні Конорм МакГрегор не коментували інформацію.
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- Бій між Хабібом і Фергюсоном не відбудеться вп'яте. Попередній раз зустріч не відбулася у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
- Офіційний сайт UFC оголосив, що зустріч перенесено. Та попри це президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати поєдинок.
- Він заявляв, що бій відбудеться за порожніх трибун. Натомість Хабіб заявив, що поєдинку не буде, адже він не може покинути Росію.
- Ймовірно, Фергюсон зустрінеться з іншим суперником.
- МакГрегор попередній бій провів у січні та брутально нокаутував Дональда Серроне.
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