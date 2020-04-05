Конор МакГрегор замінить Хабіба в бою з Фергюсоном

Суперником американця Тоні Фергюсона несподівано може стати Конор МакГрегор. Бій Фергюсона з Хабібом Нурмагомедовим зірвався через пандемію COVID-19. Однак шоу UFC 249 все ще в силі й пройде без глядачів.

Телеканал Fox на офіційному сайті оновив кард UFC 249. Тепер замість Хабіба Нурмагомедова суперник Тоні Фергюсона – Конор МакГрегор.

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Ірландський боєць висловлював готовність вийти на заміну в головній події турніру.

Однак його тренер Джон Кавана заявив, що Конор пожартував.

UFC 249 має пройти 18 квітня, але до сих пір не відомо, де саме відбудеться турнір.

Разом з тим, на сайті місцем проведення турніру вказано Нью-Йорк. Однак провести подію там неможливо через пандемію.

У США понад 300 тисяч осіб заражені коронавірусом. Від COVID-19 там померло 8 503 особи (2 624 – у Нью-Йорку).

Також у карді значаться російські бійці – Іслам Махачов та Магомед Анкалаев. Проте вони знялися з турніру.

Поки ні UFC, ні Конорм МакГрегор не коментували інформацію.

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Бій між Хабібом і Фергюсоном не відбудеться вп'яте. Попередній раз зустріч не відбулася у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Офіційний сайт UFC оголосив, що зустріч перенесено. Та попри це президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати поєдинок.

Він заявляв, що бій відбудеться за порожніх трибун. Натомість Хабіб заявив, що поєдинку не буде, адже він не може покинути Росію.

Ймовірно, Фергюсон зустрінеться з іншим суперником.

МакГрегор попередній бій провів у січні та брутально нокаутував Дональда Серроне.

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