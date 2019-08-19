Конора МакГрегора викликали на бій через ганебний удар по обличчю літньої людини, той погодився

125 Читать новость на русском
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / punditarena.com

Колишній чемпіон світу UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор потрапив у скандал через удар по обличчю літньої людини. Тепер його викликають на справжній боксерський поєдинок.

Нагадаємо, Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі у одному з барів Дубліна. При цьому сутичку за участі МакГрегора було відомо ще у квітні, коли це сталося. Але лише нещодавно опублікували відео цього інциденту. Як виявилося, МакГрегор вдарив літнього чоловіка у той момент, коли він відвернувся.

Як це було: Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі

Після цього у сторону Конора МакГрегора полетіли різноманітні звинувачення. Один з власників ірландського бару в Флориді вилив в унітаз усі запаси віскі Proper 12, яке виготовляє МакГрегор.

А після цього ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.

"Сумно бачити, що МакГрегор так низько опустився. Він зробив те ж саме з моїм другом декілька років тому та походжав, граючи в гангстера. Я був би радий поставити його на місце, якби у нього були яйця, щоб вийти в ринг знову", – написав Келер. А згодом додав, що МакГрегор погодився на бій.

Варто додати, що МакГрегор провів єдиний поєдинок за правилами боксу. У серпні 2017 року він програв нокаутом Флойду Майвезеру-молодшому.

blog_ava
В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
сьогодні
13152
Теги: Спорт Конор МакГрегор
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
сьогодні 09:47 Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
720
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12891
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 серпня 13:25 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7789
Як сформувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки
18 серпня 22:18 Як сформувати правильну поставу: легкі та доступні вправи від української спортсменки
1548
Моурінью розплакався під час інтерв'ю: Я сумую за футболом (відео)
18 серпня 21:01 Моурінью розплакався під час інтерв'ю: Я сумую за футболом (відео)
808
Новини
Більше новин
Залиште відгук