Конора МакГрегора викликали на бій через ганебний удар по обличчю літньої людини, той погодився
Колишній чемпіон світу UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор потрапив у скандал через удар по обличчю літньої людини. Тепер його викликають на справжній боксерський поєдинок.
Нагадаємо, Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі у одному з барів Дубліна. При цьому сутичку за участі МакГрегора було відомо ще у квітні, коли це сталося. Але лише нещодавно опублікували відео цього інциденту. Як виявилося, МакГрегор вдарив літнього чоловіка у той момент, коли він відвернувся.
Як це було: Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі
Після цього у сторону Конора МакГрегора полетіли різноманітні звинувачення. Один з власників ірландського бару в Флориді вилив в унітаз усі запаси віскі Proper 12, яке виготовляє МакГрегор.
А після цього ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.
"Сумно бачити, що МакГрегор так низько опустився. Він зробив те ж саме з моїм другом декілька років тому та походжав, граючи в гангстера. Я був би радий поставити його на місце, якби у нього були яйця, щоб вийти в ринг знову", – написав Келер. А згодом додав, що МакГрегор погодився на бій.
Варто додати, що МакГрегор провів єдиний поєдинок за правилами боксу. У серпні 2017 року він програв нокаутом Флойду Майвезеру-молодшому.