Конора МакГрегора викликали на бій через ганебний удар по обличчю літньої людини, той погодився

Колишній чемпіон світу UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор потрапив у скандал через удар по обличчю літньої людини. Тепер його викликають на справжній боксерський поєдинок.

Нагадаємо, Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі у одному з барів Дубліна. При цьому сутичку за участі МакГрегора було відомо ще у квітні, коли це сталося. Але лише нещодавно опублікували відео цього інциденту. Як виявилося, МакГрегор вдарив літнього чоловіка у той момент, коли він відвернувся.

Як це було: Конор МакГрегор вдарив в обличчя літнього чоловіка, який відмовився випити його віскі

Після цього у сторону Конора МакГрегора полетіли різноманітні звинувачення. Один з власників ірландського бару в Флориді вилив в унітаз усі запаси віскі Proper 12, яке виготовляє МакГрегор.

А після цього ірландський боксер Люк Келер викликав МакГрегора на бій. Він є є чемпіоном Європи WBO в середній вазі.

"Сумно бачити, що МакГрегор так низько опустився. Він зробив те ж саме з моїм другом декілька років тому та походжав, граючи в гангстера. Я був би радий поставити його на місце, якби у нього були яйця, щоб вийти в ринг знову", – написав Келер. А згодом додав, що МакГрегор погодився на бій.

Sad to see @TheNotoriousMMA stoop so low, did the same to a friend of mine couple of years ago and still walking around acting the gangster, I’d be happy to put him in his place if he had the balls to step in a ring again ?? https://t.co/SSnAoQmr4K — Coolhand Luke (@luke_keeler) August 15, 2019

Варто додати, що МакГрегор провів єдиний поєдинок за правилами боксу. У серпні 2017 року він програв нокаутом Флойду Майвезеру-молодшому.