Конора Макгрегора заарештували в США

Ірландський боєць змішаного стилю MMA Конор Макгрегор заарештований у Флориді США. Його звинувачують у нападі, збройному пограбуванні другого ступеня і злочинному хуліганстві третього ступеня.

У поліції пояснили, що спортсмен накинувся на шанувальника біля готелю Fountainebleu в районі Майамі-Біч, забрав у нього смартфон, розтоптав його і забрав уламки з собою.

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Видання Miami Herald повідомило, що потерпілий оцінив вартість збитків у розмірі 1 тисячі доларів (вартість смартфону). Макгрегора, однак, не затримали на місці злочину. Поліція виявила спортсмена у будинку, наразі його помістили під варту в окружній в'язниці Майамі-Дейд. Адвокат ірландця назвав подію "невеличким конфліктом".

Цікаво, що лише 9 березня Макгрегор завершив виконання громадських робіт, до яких був засуджений за напад на автобус з бійцями UFC у квітні 2018 року. Протягом п'яти днів він займався фізичною працею у двох церквах Нью-Йорка.

Також Макгрегор відвідав священика, який провів з ним довгу розмову. За рішенням суду спортсмен повинен пройти курс з управління гнівом.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 березня 2019 р.

Хто такий Конор Макгрегор?30-річний ірландський спортсмен – один з найпопулярніших бійців UFC. Загалом він провів 25 поєдинків, здобувши 21 перемогу 18 з яких достроково, і зазнав чотири поразки. Перший чемпіонський титул UFC Макгрегор здобув у 2015 році. Також спортсмен став першим в історії бійцем організації, який одночасно володів двома титулами у різних вагових категоріях: напівлегкій та легкій.