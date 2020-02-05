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Контрольний матч збірної України з Кіпром може відбутися у несподіваному місті

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Контрольний матч збірної України з Кіпром / Фото з відкритих джерел

Збірна України проведе контрольний матч проти команди Кіпру в Харкові або Полтаві.

Зустріч з кіпріотами відбудеться 26 травня, повідомляє портал Zbirna.com.

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Видання додає, що Шевченко оголосить заявку на чемпіонат Європи 2 червня – в цей день офіційно завершується термін подачі заявок на континентальну першість.

Також найближчим часом українська сторона оголосить суперників головної команди країни на товариські матчі 2 і 7 червня.

Нагадаємо, збірна України також проведе два спаринги на весняному зборі – 27 березня у Парижі "синьо-жовті" зіграють зі збірною Франції, а 31 березня у Хожуві зі збірною Польщі.

Українська збірна вийшла на чемпіонат Європи з першого місця у відбірковій групі, випередивши діючих чемпіонів Португалію. Суперниками України на Євро будуть збірні Нідерландів та Австрії, а також ще одна команда, яка визначиться в нинішньому році.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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