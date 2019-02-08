Контрольний поєдинок "Рух" – "Нива" перервали через аномальні букмекерські ставки: відео

Контрольний матч між винниківської "Рухом" і тернопільською "Нивою" опинився під підозрою ФФУ.

У Федерації отримали сигнал від букмекерів з приводу аномальних ставок на фіксований результат – поразка "Ниви" з різницею більше двох м'ячів.

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У перерві за рахунку 2:0 на користь "Руху" президент клубу з Винників Григорій Козловський хотів припинити матч, але після консультацій з ФФУ було прийнято рішення його продовжити. Разом з тим, футболісти "Руху" отримали вказівку знизити активність на поле і більше не забивати.

Дуже хотілося покарати цих людей. З нами в такі ігри грати не можна! Будемо карати так, як можемо, аж до зупинки матчу. Леонід Станіславович [Кучук] попросив футболістів грати на утримання. Так ми і зіграли другий тайм, щоб там ніхто не забив сам собі. Привіт тим, хто сьогодні не заробив грошей,

– сказав Козловський телеканалу "Футбол 1".

У підсумку, матч завершився з рахунком 2:0. Аномально високі ставки не зіграли.

До слова, за даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів за фактами організації в Україні договірних матчів.

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