Копа Америка: Колумбія та Аргентина пробилися у чвертьфінал (відео)
У Бразилії триває Кубок Америки-2019. 23 червня відбулися матчі заключного 3-го туру групи B. Колумбія і Аргентина пробилися в 1/4 фіналу, здобувши перемоги над Парагваєм і Катаром відповідно.
Катар – Аргентина 0:2
Голи: Мартінес, 4, Агуеро, 82
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Зустріч в Порту-Алегрі на стадіоні "Арена ду Греміо" завершилася перемогою підопічних Ліонеля Скалоні з рахунком 2:0.
Рахунок на 4-й хвилині відкрив Лаутаро Мартінес, а крапку на 82-й поставив Серхіо Агуеро.
Відеоогляд матчу Катар – Аргентина
Колумбія – Парагвай 1:0
Гол: Куельяр, 31
Єдиний гол у першому таймі забив Куельяр. У складі Парагваю 82 хвилини відіграв Дерліс Гонсалес, права на якого належать "Динамо". Нагадаємо, вінгер виступає на правах оренди у складі "Сантоса".
Таким чином, колумбійці набрали 9 очок і вишли в плей-офф з першого місця, а Аргентина з 4 очками – з другого. У чвертьфіналі аргентинці зустрінуться з Венесуелою 28 червня.
Відеоогляд матчу Колумбія – Парагвай