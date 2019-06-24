Копа Америка: Колумбія та Аргентина пробилися у чвертьфінал (відео)

У Бразилії триває Кубок Америки-2019. 23 червня відбулися матчі заключного 3-го туру групи B. Колумбія і Аргентина пробилися в 1/4 фіналу, здобувши перемоги над Парагваєм і Катаром відповідно.

Катар – Аргентина 0:2

Голи: Мартінес, 4, Агуеро, 82

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Зустріч в Порту-Алегрі на стадіоні "Арена ду Греміо" завершилася перемогою підопічних Ліонеля Скалоні з рахунком 2:0.

Рахунок на 4-й хвилині відкрив Лаутаро Мартінес, а крапку на 82-й поставив Серхіо Агуеро.

Відеоогляд матчу Катар – Аргентина

Колумбія – Парагвай 1:0

Гол: Куельяр, 31

Єдиний гол у першому таймі забив Куельяр. У складі Парагваю 82 хвилини відіграв Дерліс Гонсалес, права на якого належать "Динамо". Нагадаємо, вінгер виступає на правах оренди у складі "Сантоса".

Таким чином, колумбійці набрали 9 очок і вишли в плей-офф з першого місця, а Аргентина з 4 очками – з другого. У чвертьфіналі аргентинці зустрінуться з Венесуелою 28 червня.

Відеоогляд матчу Колумбія – Парагвай

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