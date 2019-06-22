Копа Америка: збірна Чилі у напруженому матчі з Еквадором вийшла у плей-офф (відео)

Збірна Чилі обіграла Еквадор (2:1) в матчі 2-го туру групового раунду Кубка Америки.

Еквадор – Чилі 1:2

Голи: Валенсія 26 (пен.) – Фуенсаліда 8, Санчес, 51

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Першу заявку на перемогу чилійці зробили на 8-й хвилині – після подачі кутового м'яч відскочив до Хосе Фуенсаліда, а той в дотик відправив круглого у дальній кут.

Гол у відповідь Еквадор організував на рівному місці. Голкіпер Чилі Арьяс чогось вискочив з воріт і привіз пенальті. Форвард "Тигрес" Еннер Валенсія з 11 метрів легко вистрілив під поперечину і зрівняв рахунок.

На початку другого тайму збірна Чилі повторно вийшла вперед. Лідер номінальних гостей Алексіс Санчес ефектним ударом в дальній кут встановив остаточний рахунок матчу і вивів свою команду до чвертьфіналу турніру.

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Таким чином, набравши шість очок у двох матчах, команда Рейнальдо Руєда достроково вийшла в чвертьфінал. Чилійці другими після Колумбії забезпечили собі путівку в плей-офф.

У заключному турі збірна Чилі зіграє з Уругваєм 24 червня, в цій грі визначиться переможець групи C.

Відео голів та огляд матчу Чилі – Еквадор

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