Копа Америка: збірна Чилі у напруженому матчі з Еквадором вийшла у плей-офф (відео)
Збірна Чилі обіграла Еквадор (2:1) в матчі 2-го туру групового раунду Кубка Америки.
Еквадор – Чилі 1:2
Голи: Валенсія 26 (пен.) – Фуенсаліда 8, Санчес, 51
Читайте також: Футболіст "Динамо" не забив пенальті Аргентині й залишив шанси команді Мессі: відео
Першу заявку на перемогу чилійці зробили на 8-й хвилині – після подачі кутового м'яч відскочив до Хосе Фуенсаліда, а той в дотик відправив круглого у дальній кут.
Гол у відповідь Еквадор організував на рівному місці. Голкіпер Чилі Арьяс чогось вискочив з воріт і привіз пенальті. Форвард "Тигрес" Еннер Валенсія з 11 метрів легко вистрілив під поперечину і зрівняв рахунок.
На початку другого тайму збірна Чилі повторно вийшла вперед. Лідер номінальних гостей Алексіс Санчес ефектним ударом в дальній кут встановив остаточний рахунок матчу і вивів свою команду до чвертьфіналу турніру.
Читайте також: Уругвай врятувався від поразки у матчі проти Японії на Копа Америка
Таким чином, набравши шість очок у двох матчах, команда Рейнальдо Руєда достроково вийшла в чвертьфінал. Чилійці другими після Колумбії забезпечили собі путівку в плей-офф.
У заключному турі збірна Чилі зіграє з Уругваєм 24 червня, в цій грі визначиться переможець групи C.
Відео голів та огляд матчу Чилі – Еквадор
Вибір редакції
-
Як збірну України зустріли на церемонії відкриття Європейських ігор-2019: яскраве відеосьогодні , 12:56
-
Футболіст "Карпат" Артем Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу"21 червня , 16:48
-
18-річний Кохан виборов золото на турнірі у Фінляндії, перемігши олімпійського чемпіона21 червня , 12:24