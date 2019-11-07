"Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео

Київське "Динамо" не зуміло взяти реванш у "Копенгагена" у матчі Ліги Європи. Матч між обома командами закінчився внічию 1:1.

Копенгаген – Динамо 1:1

Голи: Стаге, 4 – Вербіч, 70

Нереалізований пенальті: Циганков, 15

Невдалий старт та шанс на виправлення

В матчі між цими командами в Києві "Динамо" пропустило на 85-й секунді зустрічі. У Копенгагені кияни протрималися довше. Господарі забили аж на 4-й хвилині. Після навісу з флангу Бущан не надто вдало зіграв на виході, випустивши м’яч. А той відлетів туди, де перебував Стаге, який в дотик і відправив м’яч у ворота.

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Відео голу у ворота "Динамо"

Та невдовзі "Динамо" отримало шанс зрівняти рахунок. На 14-й хвилині після прострілу від Караваєва м’яч влучив у руку Зека, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Циганков. Але зробив це Віктор невдало. Голкіпер Юнссон повністю вгадав напрям удару м’яча та відбив його.

Відео незабитого пенальті Циганковим

На цьому у першому таймі всі небезпечні моменти закінчилися. Так, "Динамо" мало декілька нагод пробити. Але удари були або повз рамку воріт, або доволі легкі для голкіпера суперника.

Така ж ситуація склалася і в другому таймі. Гра була доволі рівна, і рідко коли доходило до гострих моментів.

Рятівник Вербіч

Одним з тих, хто найбільше старався у цьому матчі, був Вербіч. Словенець перейшов до "Динамо" саме з "Копенгагена". І саме йому випало стати тим, хто засмутив данських фанатів. На 70-ій хвилині він отримав м’яч на фланзі, змістився в центр, віддав пас на Циганкова, отримав зворотній пас та пробив по воротах. Воротар запізнився зі стрибком, адже не побачив момент удару. Так "Динамо" зрівняло рахунок.

Відео голу Вербіча

За мить Циганков міг виводити киян вперед. Але його удар здалеку був неточний.

Сутичка у штрафному та кінцівка матчу

На 83-й хвилині у штрафному майданчику "Динамо" сталася сутичка між гравцями. Сантос посперечався з Сидорчуком, гравець "Динамо" після того опинився на газоні. Розпочалася штовханина. Закінчилося все тим, що Сантос та Нельссон з "Копенгагена" отримали по жовтій картці, а від "Динамо" покарання очікувало на Шабанова.

Варто відзначити, що "Динамо" в цьому матчі провело лише одну заміну – на 88-й хвилині замість Вербча вийшов Де Пена. Він подавав кутовий, але забити більше у цьому матчі командам не вдалося.

"Копенгаген" та "Динамо" грають внічию. Команди набрали по шість очок. Вони і надалі залишилися на перших двох сходинках групи, адже "Мальме", яке могло їх випередити, теж зіграло внічию.