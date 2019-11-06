Копенгаген – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, "Копенгаген" на власному полі зіграє з київським "Динамо" в рамках 4 раунду групового етапу Ліги Європи. Букмекери вже оцінили, яка команда має більше шансів на перемогу.

Копенгаген – Динамо: прогноз букмекерів

У попередньому поєдинку, який пройшов два тижні тому в Харкові, "Шахтар" і "Динамо" З забили один одному по два м'ячі і як і раніше мають однакове число очок в групі С. Тому для команд зустріч в Загребі є по-справжньому вирішальною: ураження поставить під великий сумнів перспективи виходу з групи, а перемога, навпаки, майже гарантує фаворита в боротьбі за другу путівку в плей-офф.

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Нагадаємо, матч "Копенгаген" – "Динамо" відбудеться 7 листопада в Копенгагені на стадіоні "Паркен". Початок гри о 19:55 за київським часом.

Прогноз Фаворит Спорт

Мінімальним фаворитом у поєдинку "Копенгаген" – "Динамо" є данський клуб. Перемогу господарів у цьому поєдинку фахівці "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом 2,54.

Шанси київського клубу перемогти "Копенгаген" в Данії експерти оцінили коефіцієнтом 2,81. Дещо меньше шансів, що поєдинок між клубами завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,30.

Прогноз Pari Match

Команда Олексія Михайличенка не відзначається особливою результативністю у Лізі Європи. За три гри кияни забили тільки два голи. Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 4,30 на перемогу "Динамо" в один м'яч. Коефіцієнт на те, що "Динамо" не програє і ТМ 2.5 – 2,37.

"Копенгаген" теж не можна назвати надзвичайно результативною командою: три голи у трьох поєдинках. Коефіцієнт на те, що "Копенгаген" переможе киян і ТМ 2.5 – коефіцієнт 7,00. Якщо ж данці не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт 2,65.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують вгадати, який гравець зуміє відзначитися забитим голом у поєдинку. Найбільше шансів у Франа Соля віддзначитися за киян. Його виїзний гол у ворота команди зі Скандинавії оцінений коефіцієнтом 3.

У стані суперника фахівці 1xbet виділяють сенегальського форварда Даме Н'Доє. Його гол у ворота "Динамо" в будь-який час матчу оцінений коефіцієнтом теж 3.