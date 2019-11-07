Копенгаген – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Копенгаген – Динамо: де дивитися онлайн матч 7 листопада 2019
Копенгаген – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи / facebook.com/fcdynamoua

У четвер, 7 листопада, "Динамо" продовжить боротьбу у Лізі Європи. Кияни в Копенгагені зіграють проти однойменної команди. Переглянути гру в України можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Копенгаген" – "Динамо" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

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О 19:00 на каналі "Футбол 1" в прямому ефірі вийде програма "Шлях до Гданська". У ній наживо у студії ведучий та експерти обговорюють успіхи та поразки команд на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2019/2020.

Дивитися онлайн матч "Копенгаген" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч ""Копенгаген" – "Динамо" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів. Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо
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