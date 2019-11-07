Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" у четвер, 7 листопада, зіграє матч Ліги Європи проти "Копенгагена". Матч відбудеться у Данії й матиме визначальне значення для українського клубу в турнірі. Все, що варто знати напередодні матчу про це протистояння – у матеріалі Спорт24.

Копенгаген – Динамо: головне

Що: матч групового етапу Ліги Європи

Де: стадіон "Паркен", Копенгаген, Данія

Коли: четвер, 7 листопада, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", відеосервіс Oll.tv, текстова онлайн-трансляція – Спорт24.

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Чим важливий цей матч

"Динамо" та "Копенгаген" поки ділять лідерство у групі B. Обидві команди набрали по п'ять очок. Однак чотири очки має "Мальме". Тож перемога однієї з команд у цьому матчі виведе їх в лідери та дозволить відірватися від суперника. Натомість нічия за умови перемоги "Мальме" лише загострить ситуацію в групі.

Перший матч між цими командами у Києві (до цього "Динамо" та "Копенгаген" між собою не грали) закінчився внічию 1:1. Гості забили вже на 2-й хвилині матчу. Нічию для "Динамо" врятував Шабанов.

А що говорять букмекери?

Вони віддають перевагу "Копенгагену". Однак розрив у коефіцієнтах не такий великий, і господарі не являються фаворитами зустрічі. Так, перемога данської команди оцінена у 2,5, натомість перемога "Динамо" – у 3,0.

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Цікаві факти

Беньямін Вербич прийшов в "Динамо" з "Копенгагена", в складі якого забив 22 голи в 99 матчах і зробив 15 результативних передач. За два сезони в складі данського клубу словенець двічі оформив "золотий дубль", вигравши чемпіонат і кубок країни.

Очікування

"Динамо" треба перемагати. Перемога – це питання виходу з групи. В іншому випадку буде важко, адже на команду ще очікує важкий виїзд в Мальме (це місто за 40 кілометрів від Копенгагена через протоку Ересунн, міста поєднує міст) і домашня гра проти "Лугано". А виходити з групи з другого місця – це отримати топ-суперників вже на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.