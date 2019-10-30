Кополовець з "Минаєм" влаштував гучне святкування після перемоги над "Львовом": відео

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Михайло Кополовець
Михайло Кополовець / facebook.com/pg/FC-Minaj

Футбольний клуб "Минай" з однойменного села біля Ужгорода гучно відсвяткував вихід у чвертьфінал Кубка України. "Лисиці" вперше у своїй історії пробилися до стадії 1/4 фіналу.

В 1/8 фіналу "Минай", який виступає в Першій лізі України, вибив представника прем'єр-ліги – ПФК "Львів".

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Львів'яни догравали матч у меншості, тому господарі поля скористалися своїм шансом. Голи Допілки та Гегедоша дозволили "Минаю" несподівано перемогти 2:0 та вийти в 1/4 фіналу.

Після фінального свистка меж емоціям футболістів, тренерського штабу та вболівальників не було.

"Минай" разом з Михайлом Кополовцем та головним тренером Василем Кобіним гаряче відсвяткували вихід у наступний раунд Кубка України.

Відео з роздягальні "Минаю"

 

 

Ми в 1/4 Творимо історію РАЗОМ! Перемагаємо ФК «Львів» - 2:0! Перші емоції . Max Moshchak Спасибі кожному вболівальнику за підтримку!!!

Опубліковано FC «Minaj» Середа, 30 жовтня 2019 р.
 

З результатами всіх матчів 1/8 фіналу Кубка України можна ознайомитися тут.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Львів Кубок України
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