Корисні поради: як правильно загартовувати організм?

"Переохолодився на свіжому повітрі – відразу захворів" – такі скарги доводиться чути все частіше з настанням холодів. Причому скаржаться люди, які завжди мають при собі теплий одяг, намагаються уникати протягів та контакту з хворими. Проблема – у їхній надмірній обачності.

Імунітет слід зміцнювати так само, як м’язи. Тому багатьом із нас відомо, що загартовування дуже корисно для людського організму. Однак дуже багато людей вкладають у це поняття неправильний сенс.

Загартовування – це цілий комплекс заходів, а не просто обливання холодною водою вранці. Загартовування – це спеціальне тренування терморегуляторних процесів організму. Мета загартовування – підвищення стійкості організму до низьких температур, поліпшення імунітету, стійкість до переохолодження і перегрівання.

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Яка користь від загартовування організму?

Загартовування зміцнює здоров’я організму. Завдяки загартовуванню ви зможете легше переносити сильні морози і високі температури. Ви покращите імунітет, що допоможе вам хворіти набагато рідше і легше переносити хвороби. Крім цього, загартовування чудово впливає на нервову систему людини. Внаслідок постійного загартовування людина покращує терморегуляторні здатності організму, допомагаючи швидше адаптуватися до непередбачуваних умов. Завдяки загартовуванню ваш організм зможе швидше реагувати на зміни зовнішнього навколишнього середовища, швидше регулювати внутрішню температуру. Загартована людина стає більш урівноваженою, стійкою до стресу. Загартовування контрастним душем допомагає позбавитися від зайвої ваги та целюліту. Під впливом процедур загартовування м’язи приходять в тонус, що робить їх більш пружними. Також загартовування чудово впливає на стан шкіри. Мова не йде про дивовижне омолодження або позбавлення від зморшок, однак, пружність шкіри помітно покращиться, а значить, деякі зморшки стануть менш помітними.

Проте, не варто забувати, що також у комплексі з загартовуванням необхідно правильно харчуватися, займатися фізкультурою, відмовитися від шкідливих звичок.

Правила загартовування

1. Поступовість.

Як і в будь-якому починанні, не варто все робити поспіхом. Основне правило загартовування – поступове збільшення дозування. Починати необхідно з невеликої інтенсивності. Наприклад, душ з прохолодною водою. Поступово ви можете зменшувати температуру води.

Річ у тім, що загартовування викликає серйозні відповідні реакції організму, тому зайва старанність може призвести тільки до проблем – з боку серцево-судинної системи, центральної нервової системи.

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2. Регулярність.

Все, що ми робимо, повинно мати систематичний характер. Важливо займатися загартовуванням регулярно, щоб організм звикав до навантажень. Варто відзначити, що часті та короткі впливи набагато ефективніші, ніж довгі, але рідкісні. Найкраще виробити власний режим тренувань та дотримуватися його. При цьому не можна робити велику перерву. Вчені одного з європейських інститутів довели факт, що незалежно від періоду тренувань, організм повертається до попереднього незахищеного стану рівно через місяць "відпочинку".

3. Індивідуальність.

Всі ми надзвичайно різні, тому важливо враховувати індивідуальні особливості нашого організму перед початком. Очевидно, що процес загартовування буде різним для дитини, дорослого здорового чоловіка та жінки похилого віку. Найкраще за рекомендаціями та настановами звернутися за консультацією до лікаря перед тренуванням.

4. Різноманітність.

Загартовування – це не тільки вплив холодної температури. Тому важливо застосовувати й обливання холодною водою, і сонячні ванни, і вплив високих температур.

5. Відновлення.

Важливо застосовувати різні види загартовування, але також важливо правильно застосовувати режими відпочинку. Не можна починати наступну процедуру загартовування, якщо організм ще не відновився після першої.

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Види загартовування.

Загартовування водою:

Обтирання. Полягає в обтиранні тіла різними речами. Наприклад, можна обтиратися вологим і холодним рушником. Обтирання снігом. Метод для тих, хто вже давно займається загартовуванням і готовий до серйозних навантажень. Ванни для ніг. Одне з найперших видів загартовування, які потрібно застосовувати. Полягає цей метод в загартовуванні стоп. Потрібно робити це перед сном протягом усього року. Починають з досить приємних температур – 25-27 градусів, закінчують ж 15-17 градусами. Обливання. Полягає в обливанні всього тіла водою. Найкраще застосовувати обливання на свіжому повітрі, а починати варто влітку. Починати варто також з температури – близько 35 градусів. Поступово знижуючи температуру води, можна дійти до 10 градусів. Контрастний душ. Також можна застосовувати на початкових етапах загартовування. Різниця температур може збільшуватися поступово, починати варто з температури води близько 30 і 20 градусів.

Загартовування повітрям:

Під цим поняттям розуміється прогулянки на свіжому повітрі. Зрозуміло, корисніше буде гуляти в лісі, далеко від міста, траси та підприємств.

Загартовування в лазні, сауні:

Відвідування різноманітних бань чудово впливає на загальний стан організму. Поліпшується кровообіг, обмін речовин, відкриваються пори, очищають легені. Але найголовніше, організм вчиться протидіяти високим температурам.

Загартовування сонцем:

Загартовування сонцем поєднується із загартовуванням повітрям. Таким чином, гуляючи в літній день, ми отримуємо дозу очищеного повітря, тренуємо своє тіло, отримуємо необхідні організму інфрачервоні промені та вітаміни.

Дотримуйтесь усіх цих правил, тоді ефекту від загартовування вже слід очікувати дуже скоро. Загартовуйтесь самі, загартовуйте своїх дітей, закликайте своїх друзів та родичів, ведіть здоровий спосіб життя – ви здивуєтесь, як зміниться на краще ваше життя та стан здоров'я.