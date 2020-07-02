У брестському "Динамо", за яке грають три українці Олександр Нойок, Артем Мілевський та Євген Хачеріді, стався спалах коронавірусу.

Коронавірус у ФК "Динамо" Брест

Вже кілька гравців брестського "Динамо" заразились коронавірусом. Один з них – український півзахисника Олександр Нойок, повідомляє канал "Родны футбол. Футбол Беларусi" у соціальній мережі Telegram.

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Відомо, що коронавірус також виявлений у деяких працівників клубу. У заявці на гру з "Німаном" були відсутні Юзепчук і Павлюченко.

У пресслужбі брестського "Динамо" відмовилися коментувати ситуацію, запевнивши, що на всі питання після гри зі "Смолевичами" (3-го липня) відповість головний тренер Сергій Ковальчук.

За інформацією джерел, знайомих з ситуацією, "Динамо" просило перенесення матчу, проте АБФФ відмовила.

Турнірне становище брестського "Динамо"

Брестське "Динамо", яке програло у фіналі Кубка країни, після 15 турів займає в чемпіонаті Білорусі шосте місце, відстаючи від лідируючого БАТЕ на шість очок.

Мілевський в поточному сезоні провів за команду в лізі 15 поєдинків (чотири голи і дві результативні передачі), Нойок – 14 (1+3) і Хачеріді – 7.