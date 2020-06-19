Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин розповів про рішення провести матч 27 туру УПЛ проти "Олімпіка" в Луцьку.

"Карпати" через спалах коронавірусу в клубі були змушені пропускати тури УПЛ, проте тепер команда готується до повернення в гру – 21 червня відбудеться матч з "Олімпіком". Слова Ящишина цитує офіційний сайт "зелено-білих".

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Щодо ситуації з інфікованими – є оптимістичні новини. Сьогодні вранці ми отримали приємні результати. Більшість хлопців, які хворіли, вже повністю одужали (це підтверджують повторні тести) і незабаром зможуть приступити до тренувань, а після отримання ще одних "негативних" показників – мати можливість вийти на поле під час офіційних матчів.

"Безумовно, "Карпати" перебувають далеко не в ідеальних кондиціях – після чергового карантину доводиться в черговий раз повертати фізичну форму. Саме такі важкі моменти дають шанс проявити себе нашим талантам, як колись це сталося зі Шведом, Гуцуляком та іншими дітьми, які дебютували в першій команді в 17-18 років", – вважає Ящишин.

"Карпати" вийшли з карантину

У львівському клубі тільки 16 червня закінчився 15-денний карантин. Протягом цього періоду футболісти не могли проводити командні тренування.

Восьмеро футболістів та п'ятеро працівників "Карпат" все ще мають ознаки COVID-19 і продовжують залишатися ізольованими.

Повідомлялося, що "Карпати" просять провести матч з "Олімпіком" 23 червня у Києві.

Донецький клуб був начебто проти. Однак згодом в "Олімпіку" заявляв, що клуб готовий грати в будь-якому місті.

До цього вже було перенесено матчі "Карпат" з "Маріуполем", "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".