Матч львівських "Карпат" з "Маріуполем" у рамках 24 туру Прем'єр-ліги України не відбудеться 31 травня. Гру скасували через зараження львівськими футболістами коронавірусом.

Чи дограють "Карпати" сезон

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в ефірі телеканалу "Футболі 1" розповів, що в "Карпатах" двоє гравців та співробітник клубу заразилися COVID-19.

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За його словами, 1 червня футболісти "Карпат" пройдуть повторне тестування. Після цього УАФ буде приймати рішення щодо участі "Карпат" у матчах УПЛ.

Є наш комітет, який разом з МОЗ уважно вивчить ситуацію, плюс делегат УАФ на місці все детально вивчає,

– заявив Павелко.

Ситуацію "Карпат" ускладню, що заразитися коронавірусом могли шестеро людей. Це за словами Павелка, виходить за рамки медичного протоколу.

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Таким чином, "Карпати" можуть не зіграти свої матчі з іншими клубами. Всього "левам" залишилося зіграти 9 турів.

Павелко також повідомив, що "Маріуполь" не протестуватиме проти перенесення матчу з "Карпатами".

Що відомо про COVID-19 у "Карпатах"

30 травня у футболістів та персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Команду розпустили по домівках. Клуб очікує повторного тестування.

За інформацією ТК "Футбол", футболісти, які підхопили інфекцію – це грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди.

Повідомляється, що зараженими можуть бути шестеро членів клубів. Також є інформація, що результати попереднього тесту львів'яни отримали тільки на третій день.

Усі три дні футболісти тренувалися у загальній групі.

У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує технічну поразку.