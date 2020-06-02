30 травня у футболістів та персоналу львівських "Карпат" виявили позитивний тест на COVID-19. Спершу позитивний тест показав захворювання у 3 футболістів клубу, а зараз відомо вже понад 26 випадків інфікування.

За інформацією Sport Arena, у львівських "Карпатах" коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 26 осіб. При цьому цифра ще неостаточна і може вирости.

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На цей момент невідомо, скільки з них футболістів, а скільки співробітників клубу, тренерів і функціонерів. Однак відомо, що серед хворих є один з тренерів.

Раніше журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що станом на вівторок, 2 червня, мінімум 13 футболістів "Карпат" заразилися коронавірусом. Також цю інформацію підтвердили ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке".

На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів уже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них гравці першої команди. Цифри неостаточні, попереду друга партія. "Карпати" точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, дограватиме молодіжний склад. Якщо там усі здорові,

– написав Бурбас.

На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів уже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них гравці першої команди. Цифри неостаточні, попереду друга партія. Карпати точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, дограватиме молодіжний склад. Якщо там усі здорові. — Igor Burbas (@iburbas) June 2, 2020

Вже стало відомо, що найближчий матч "Карпат" з "Ворсклою", який мав пройти 7 червня у Полтаві, на 99% не відбудеться.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів та персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Команду розпустили по домівках. Клуб очікує повторного тестування.

За інформацією ТК "Футбол", перші футболісти, які підхопили інфекцію – це грузинський оборонець Андро Ґіорґадзе, фланговий захисник Владислав Дубинчак і один із воротарів команди.

Усі три дні футболісти тренувалися у загальній групі.

У "Карпатах" заявили, що клуб не оскаржуватиме рішення УПЛ, якщо Ліга вирішить не переносити гру, а зарахує технічну поразку.

Що відомо про COVID-19 у "Карпатах"